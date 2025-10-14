Concejo Municipal de La Paz aprueba ley que suspende temporalmente el parqueo tarifado

El Concejo Municipal de La Paz aprobó la ley que dispone la suspensión temporal del servicio de parqueo tarifado “Parqueo para Todos”. La norma, que aún debe ser promulgada por el alcalde Iván Arias, deja sin efecto las autorizaciones de uso temporal de bienes públicos emitidas por el Ejecutivo Municipal.

De acuerdo con el texto aprobado, quedan sin efecto todas las autorizaciones de uso temporal de bienes de dominio público emitidas por el Ejecutivo Municipal para la ejecución del proyecto de parqueo tarifado, que generó observaciones de vecinos, transportistas y legisladores municipales.

El concejal Javier Escalier explicó que, con la aprobación de esta ley, el alcalde Arias podrá remitir el documento al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), lo que según el legislador podría paralizar cualquier acción del Concejo o de la ciudadanía durante varios meses.

“En lugar de resolver el problema, están creando una excusa legal que beneficia al Ejecutivo y a las empresas privadas”, cuestionó Escalier, quien recordó que desde junio viene alertando sobre las irregularidades en la concesión del servicio de parqueo tarifado y la falta de transparencia en el manejo del proyecto por parte del Ejecutivo municipal.

El legislador también observó los términos del contrato con las empresas privadas, indicando que el municipio solo recibiría el 10% de la recaudación, mientras que el 90% restante beneficiaría a las concesionarias. “La Paz no puede aceptar un sistema tan injusto y opaco”, insistió.

Con la aprobación de esta ley, el Concejo Municipal remitirá el documento al Ejecutivo edil, que podrá promulgar la norma o formular observaciones dentro de los plazos establecidos por la ley.

Con información de ABI.

