Luis Vega denuncia en redes sociales intento de secuestro de uno de sus hijos

Mediante un video publicado en sus redes sociales, Luis Vega y su esposa Nathalia Calvimonte denunciaron un intento de secuestro de un familiar cercano; sin embargo, aseguran que esto pudo evitarse gracias a una alerta realizada a tiempo.

“Este es un video que nunca imaginamos hacer, un video no muy agradable, pero es algo para contarle lo que estamos viviendo y que nos está afectando como papá, como esposo y como familia”, inició diciendo Luis Vega junto a su esposa, quien afirmó que el mal momento no pasó por una alerta efectuada a tiempo.

“Personas inescrupulosas y que viven de esto tenían planeado secuestrar a uno de nuestros hijos, el menor para ser exactos; gracias a Dios nos llegó la alerta a tiempo y pudimos tomar las medidas de seguridad necesarias, pero aun así no nos sentimos nada seguros y estamos muy afectados como papás y como personas”, sostuvo en el video Luis Vega, afirmando que no son los únicos que pasan por lo mismo.

El cantante reflexionó sobre la necesidad de cuidarse entre todos, pues asegura que nadie está libre de este tipo de personas que buscan hacer daño y lucrar de ello.

“Nosotros tememos mucho por nuestra vida y la vida de nuestros hijos y recurrimos a ustedes, primero como amigos, porque sé que ustedes nos han visto crecer como pareja, como familia y han sido parte de cada paso de todo lo que hemos hecho y la verdad estamos muy afectados”, indicó el cantante cruceño.

“Estas personas ya tenían todo medido, sabían todos nuestros movimientos, lo que hacíamos; sabían en dónde estaba mi hijo menor, los horarios de entrada y de salida y no solo de él, sino también de los otros, pero el atentado en sí era para mi hijo menor. Estamos muy preocupados y sentimos que tenemos que acudir a ustedes para que levantemos la voz entre todos, y cuando veamos algo raro en la calle, hagamos ruido y veamos la forma de ayudar porque muchas veces ocurren secuestros en la calle y nadie se mete porque prefieren evitar problemas, pero es tiempo que nos cuidemos entre todos”, señaló Nathalia Calvimonte.

La pareja aseguró que ya tomaron las medidas de seguridad necesarias y con las autoridades necesarias para poder dar con estas personas.

Mire el video completo:

