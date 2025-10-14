En medio de la incertidumbre por el abastecimiento de combustible, los ciudadanos han encontrado un aliado en la tecnología. Aplicaciones móviles como ‘ANH Abastecimiento’ y ‘Fulealo’ se han convertido en herramientas clave para conocer qué surtidores tienen gasolina o diésel disponible en tiempo real.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) lanzó su aplicación oficial, ANH Abastecimiento, con el objetivo de facilitar a los usuarios la búsqueda de estaciones con stock disponible. La app está disponible para Android y iOS, y permite visualizar un mapa interactivo con la ubicación de los surtidores, su disponibilidad de gasolina o diésel, precios y horarios de atención.

El funcionamiento es sencillo: el usuario puede seleccionar su departamento y tipo de combustible, y el mapa mostrará los surtidores cercanos con la cantidad disponible. Además, la herramienta incluye un tarifario actualizado y permite consultar los niveles de abastecimiento en tiempo real.

Por otro lado, la aplicación ‘Fulealo’, desarrollada en Bolivia, también ofrece un servicio similar. Disponible en App Store y Google Play, muestra las estaciones de servicio más cercanas, su nivel de disponibilidad, e incluso permite trazar la ruta a través de Google Maps. Los usuarios pueden recibir notificaciones sobre la llegada de combustible o la falta del mismo, lo que se ha vuelto especialmente útil durante los últimos meses de escasez.

Ambas herramientas digitales han ganado popularidad en Santa Cruz, donde cientos de conductores realizan largas filas, incluso desde la madrugada, con la esperanza de conseguir gasolina o diésel. La situación ha generado malestar y preocupación entre la población, por lo que contar con información actualizada resulta crucial para planificar los recorridos y evitar pérdidas de tiempo.

Según la ANH, la aplicación “ANH Abastecimiento” forma parte de una medida transitoria anunciada por el presidente Luis Arce Catacora, que busca mejorar la transparencia y eficiencia en la distribución de combustibles.

Con estas plataformas, los usuarios pueden optimizar su tiempo, reducir las esperas y tomar decisiones más informadas sobre dónde abastecer sus vehículos. En momentos de escasez, la tecnología se convierte así en un recurso esencial para mantener a Santa Cruz en movimiento.

