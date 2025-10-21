El economista Gabriel Espinoza, representante del equipo económico del Partido Demócrata Cristiano (PDC), destacó este martes la importancia histórica de la reciente jornada electoral, que según señaló se desarrolló en un contexto económico y político desafiante, pero con una participación ciudadana ejemplar y en un ambiente de paz.

“Como hace 40 años, no íbamos a votar con una crisis económica tan severa, con escasez de combustibles y cerrando un ciclo de 20 años de un gobierno que no ha sido lo democrático que se esperaba en el momento que asumió. Sin embargo, hemos tenido una jornada democrática en paz, la gente participó y se eligió democráticamente al próximo presidente, y eso son ganancias para el país”, afirmó Espinoza.

El representante del equipo económico del PDC valoró el compromiso cívico de la población y resaltó que el triunfo de la fórmula Rodrigo Paz y Edmand Lara representa una oportunidad para reconstruir la economía y fortalecer las instituciones democráticas.

Espinoza informó además que el presidente electo ya tiene seleccionados varios nombres para su futuro gabinete ministerial, aunque aclaró que “por ahora no se los va a presentar”, ya que el primer paso será garantizar una transición ordenada.

“Esperamos el decreto de transición para iniciar este proceso con responsabilidad y transparencia”, añadió.

Asimismo, el economista subrayó la magnitud del respaldo internacional que ha recibido Bolivia tras las elecciones.

“No habíamos dimensionado la magnitud del apoyo externo: más de 16 felicitaciones de presidentes de países vecinos y de otras latitudes, además de mensajes de líderes de organismos multilaterales y personalidades internacionales. Este reconocimiento reafirma la legitimidad del proceso y el interés global por la estabilidad y el futuro de Bolivia”, expresó.

Finalmente, Espinoza aseguró que el nuevo gobierno trabajará desde el primer día para estabilizar la economía, garantizar el abastecimiento de combustibles y sentar las bases de un crecimiento sostenible, con apertura al diálogo y cooperación internacional.

