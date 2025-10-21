TEMAS DE HOY:
Gobierno de Rodrigo Paz prevé reducir de 17 a 12 ministerios como parte de su plan de austeridad

Ricardo Rada, diputado electo del PDC, anticipó que el nuevo gobierno eliminará cinco ministerios para optimizar recursos y priorizar áreas estratégicas. 

Hans Franco

21/10/2025 19:02

Foto: Diputado electo del PDC, Ricardo Rada (Red Uno)
La Paz

El diputado electo por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ricardo Rada, informó que el presidente electo Rodrigo Paz tiene previsto reducir el número de ministerios como parte de una política de austeridad y eficiencia estatal.

“Se reduce los ministerios, es una política de austeridad. Tengo entendido que ese será un anuncio que concretará el presidente electo, y que de 17 ministerios se estarían reduciendo a 12”, declaró Rada a Red Uno.

 

 

La medida busca optimizar los recursos públicos y mejorar la gestión gubernamental, eliminando funciones duplicadas y enfocándose en áreas estratégicas para la reactivación económica y social del país.

Según el parlamentario, la propuesta fue trabajada por el equipo cercano de Rodrigo Paz y cuenta con respaldo técnico de sus asesores. “Esa es una sugerencia que la ha dado el capitán y estaría visibilizándose la posibilidad de aquello”, agregó.

Rada remarcó que el nuevo gobierno tiene el compromiso de marcar un cambio en la administración pública, con eficiencia, transparencia y uso responsable del gasto público desde el inicio de su gestión.

 

 

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

