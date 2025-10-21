La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, informó que este martes se llevó a cabo en la Casa Grande del Pueblo la primera reunión de coordinación para la transición democrática de mando presidencial entre el gobierno saliente y el equipo del presidente electo Rodrigo Paz Pereira.

Según detalló la autoridad, el presidente Luis Arce designó al Ministerio de la Presidencia como responsable de la Comisión de Transición de Gobierno, y a la Cancillería del Estado como encargada de la organización de los actos oficiales de transmisión de mando presidencial.

Por parte del gobierno entrante, el presidente electo Rodrigo Paz designó a Mauricio Zamora como responsable de la coordinación del proceso. Ambas comisiones iniciaron este martes las tareas de articulación, luego de que el presidente Arce y el mandatario electo sostuvieran una conversación telefónica en la que definieron los primeros lineamientos del proceso de traspaso.

“En Gabinete Presidencial, el día miércoles emitiremos un Decreto Supremo donde se establezcan las bases de esta transición”, anunció Prada, destacando que el proceso se desarrollará bajo principios de transparencia, institucionalidad y respeto a la voluntad popular.

La ministra subrayó que, pese a las diferencias políticas, ambas partes coincidieron en la necesidad de fortalecer la democracia, garantizar la paz social y dar certidumbre a la población.

Mire la publicación de la ministra Marianela Prada:

Mira la programación en Red Uno Play