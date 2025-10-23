“Ella se desangró”: Ocho personas son investigadas por la muerte de una mujer en cirugía

Un nuevo caso de presunta negligencia médica ha conmocionado a la ciudad de Santa Cruz tras la muerte de una mujer de 35 años durante una cirugía laparoscópica realizada para tratar cálculos en la vesícula.

La paciente, madre de tres hijos, falleció en el quirófano debido a un shock hipovolémico causado por una lesión en una vena subclavia, según la autopsia realizada.

La fiscal Rosemary Barrientos confirmó que se inició una investigación por homicidio culposo contra los profesionales médicos que participaron en la operación.

“Luego de la autopsia correspondiente, se determinó que la causa de la muerte fue un shock hipovolémico, es decir, se desangró a raíz de una vena denominada subclavia”, explicó la fiscal. Además, indicó que ya se ha citado a declarar a ocho personas, entre médicos, enfermeras e instrumentistas, para el próximo 29 de octubre.

Barrientos añadió que, pese a que solicitó a la dirección de la clínica que, inicialmente, los profesionales involucrados acudieran voluntariamente a prestar su declaración, estos no lo hicieron. “Eso era con la finalidad de identificar plenamente a cada uno de ellos y esperamos que cuando declaren expliquen qué fue lo que sucedió, para imputar a quien realmente corresponda”, señaló.

La fiscalía también secuestró la historia clínica y otros documentos relacionados con el caso para realizar un análisis detallado y obtener pruebas contradictorias. En la historia clínica se registró que la cirugía estaba programada para la tarde, pero fue realizada en la mañana y que durante el procedimiento la paciente entró en paro cardíaco.

Las autoridades esperan que la investigación esclarezca las circunstancias que rodearon la trágica muerte.

Mira la programación en Red Uno Play