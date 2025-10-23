“Un día trabajamos y otro estamos en la fila”, lamentan los conductores de micros en Santa Cruz

En un surtidor de la avenida La Campana, en Santa Cruz, siguen las largas filas para cargar combustible. Muchos micros esperan para llenar sus tanques de diésel, aunque llegó un camión con 10 mil litros, no se sabe si alcanzará para todos.

Un conductor de la línea 19 contó que tienen que quedarse a dormir en la fila para poder cargar combustible. “Si no dormimos aquí, no cargamos. Los micros solo están trabajando al 50%, porque la otra mitad está en los surtidores esperando,” dijo. Además, explicó que trabajan un día y otro día están en la fila.

Otro conductor de la misma línea agregó que el diésel que logran cargar solo les alcanza para dar seis vueltas. “Un día trabajamos y otro día estamos en la fila del surtidor. A las nuevas autoridades les pedimos que hagan algo, que se muevan,” afirmó.

Además de los micros, hay también muchos camiones esperando para cargar diésel. También hay filas de autos pequeños que esperan para llenar gasolina, lo que muestra que el problema afecta a varios tipos de vehículos.

Los conductores y la gente piden a las autoridades que solucionen pronto este problema para que todos puedan conseguir combustible sin tanto tiempo de espera.

Mira la programación en Red Uno Play