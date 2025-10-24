Policía investiga autenticidad de video atribuido a Sebastián Marset

Durante un contacto con el programa El Mañanero, el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Rolando Rojas, confirmó que la institución se encuentra investigando un supuesto video en el que aparece el narcotraficante uruguayo prófugo Sebastián Enrique Marset Cabrera.

“Sí, primero, estamos en proceso de validación, como corresponde. En este video, a través de nuestra división de cibercrimen, se ha instruido para que se realice el análisis, la pericia y la validación correspondiente”, explicó Rojas. Añadió que, de manera paralela, se ha ordenado iniciar “el tratamiento investigativo correspondiente”.

El jefe policial precisó que, además del análisis del material audiovisual, los operativos continúan de manera sostenida en relación con el caso de privación de libertad de la pareja de alias “El Colla”, un individuo vinculado a Marset.

“Hay que aclarar que los operativos, principalmente relacionados con el hecho de privación de libertad de la pareja de este señor, 'El Colla', continúan, han sido persistentes y sostenidos durante todos estos días, de manera que se pueda dar con el esclarecimiento y la autoría de este hecho lamentable”, agregó el coronel Rojas.

El supuesto video de Marset, cuya autenticidad aún no ha sido confirmada, circuló en redes sociales y generó un nuevo capítulo en torno al caso del narcotraficante más buscado en Bolivia y la región.

