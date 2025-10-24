Bolivia remontó y venció a Uruguay 3-1 en un vibrante partido de futsal Sub-20

La selección boliviana de futsal Sub-20 logró un importante triunfo por 3-1 sobre Uruguay, en un encuentro emocionante correspondiente a la Liga Evolución zona Sur, que se desarrolla en la ciudad de Luque, Paraguay.

El combinado nacional comenzó en desventaja, pero reaccionó rápidamente. Los charrúas abrieron el marcador, aunque la alegría les duró poco: La Fuente igualó con un potente remate. Luego, una gran jugada colectiva permitió que Dilan Gutiérrez diera vuelta el resultado, y finalmente, Flores selló la victoria tras una acción que se originó desde el arco.

Con este resultado, Bolivia consiguió su primera victoria en el certamen, donde comparte grupo con Argentina, Paraguay y Chile. El triunfo representa una inyección anímica para la delegación nacional y una alegría para los aficionados bolivianos.

