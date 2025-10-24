TEMAS DE HOY:
¿Hasta cuándo se puede tramitar el certificado de exención de sufragio en Santa Cruz?

El trámite para la obtención de estos certificados se encuentra habilitado desde el 20 de octubre hasta el 18 de noviembre, y puede realizarse de manera presencial en las oficinas del TED Santa Cruz.

Hans Franco

24/10/2025 19:05

Foto: TED Santa Cruz entregó más de 3.000 certificados de exención
Santa Cruz

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, María Cristina Claros, informó que hasta la fecha se entregaron 3.074 certificados de exención de sufragio a ciudadanos que no pudieron emitir su voto en las recientes elecciones generales, por diversos motivos contemplados en la normativa electoral.

“Ya hemos entregado 3.074 certificados de exención de sufragio: 2.158 por motivos de fuerza mayor, 839 por casos fortuitos, 41 personas han obtenido este certificado habiendo pagado la multa y 36 personas lo han obtenido por ser mayores de 70 años”, detalló Claros en conferencia de prensa.

 

La autoridad explicó que el trámite para la obtención de estos certificados se encuentra habilitado desde el 20 de octubre hasta el 18 de noviembre, y puede realizarse de manera presencial en las oficinas del TED Santa Cruz.

Claros recordó que la multa establecida para los ciudadanos que no sufragaron sin causa justificada es de Bs 550, mientras que para los jurados electorales que no asistieron a cumplir su deber la sanción asciende a Bs 1.375, conforme a lo dispuesto por el Régimen Sancionador Electoral.

 

 

