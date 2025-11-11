¿Qué subió y qué bajó en el mercado? Precios actualizados de la canasta familiar

En El Mañanero le mostramos la última actualización de los precios de la canasta familiar directamente desde el Mercado Abasto de Santa Cruz.
11/11/2025 9:17
Este martes en el programa El Mañanero le traemos una actualización de los precios de verduras, frutas y productos de la canasta familiar desde el Mercado Abasto Mayorista de Santa Cruz.
La cebolla verde se vende a 5 bolivianos el manojo, la palta entre 3,50 y 5 bolivianos la unidad, y el pimentón a 10 bolivianos la docena. La zanahoria cuesta 12 bolivianos la arroba, y el kilo de tomate varía entre 10 y 14 bolivianos según el tamaño.
“Hay todo tipo de verduras y frutas, y los precios han bajado después de días de lluvias que complicaron la llegada de productos desde el campo”, explicó una comerciante.
La arveja, por ejemplo, está a 100 bolivianos la arroba, pero se pueden comprar 3 libras por 13 bolivianos, mientras que el camote y la papaliza tienen precios de 10 y 5 bolivianos por 3 libras, respectivamente.
Otros productos de la canasta familiar también tuvieron cambios:
Carne de primera: subió de 70 a 75 bolivianos el kilo.
Carne de segunda: se incrementó de 60 a 65 bolivianos.
Pollo de frial: aumentó de 24 a 25 bolivianos.
Queso: bajó de 46 a 34 bolivianos.
Huevos: varía entre 20 y 35 bolivianos según tamaño.
Harina: bajó de 430 a 410 bolivianos el quintal.
Aceite: bajó de 28 a 22 bolivianos por litro y medio.
Arroz importado: bajó de 380 a 150 bolivianos el quintal.
Arroz nacional: se modificó de 600 a 480 bolivianos el quintal.
