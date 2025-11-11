¿Qué subió y qué bajó en el mercado? Precios actualizados de la canasta familiar

Este martes en el programa El Mañanero le traemos una actualización de los precios de verduras, frutas y productos de la canasta familiar desde el Mercado Abasto Mayorista de Santa Cruz.

La cebolla verde se vende a 5 bolivianos el manojo, la palta entre 3,50 y 5 bolivianos la unidad, y el pimentón a 10 bolivianos la docena. La zanahoria cuesta 12 bolivianos la arroba, y el kilo de tomate varía entre 10 y 14 bolivianos según el tamaño.

“Hay todo tipo de verduras y frutas, y los precios han bajado después de días de lluvias que complicaron la llegada de productos desde el campo”, explicó una comerciante.

La arveja, por ejemplo, está a 100 bolivianos la arroba, pero se pueden comprar 3 libras por 13 bolivianos, mientras que el camote y la papaliza tienen precios de 10 y 5 bolivianos por 3 libras, respectivamente.

Otros productos de la canasta familiar también tuvieron cambios:

Carne de primera: subió de 70 a 75 bolivianos el kilo.

Carne de segunda: se incrementó de 60 a 65 bolivianos.

Pollo de frial: aumentó de 24 a 25 bolivianos.

Queso: bajó de 46 a 34 bolivianos.

Huevos: varía entre 20 y 35 bolivianos según tamaño.

Harina: bajó de 430 a 410 bolivianos el quintal.

Aceite: bajó de 28 a 22 bolivianos por litro y medio.

Arroz importado: bajó de 380 a 150 bolivianos el quintal.

Arroz nacional: se modificó de 600 a 480 bolivianos el quintal.

Mira la programación en Red Uno Play