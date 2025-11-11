Estos son los productos de la canasta familiar que bajaron de precio en los mercados

Algunos productos de la canasta familiar registran una baja de precios en los principales centros de abastecimiento del departamento de Santa Cruz, según reportaron comerciantes. Entre los productos con mayor variación se encuentran la harina, el arroz importado y el queso.

“El precio está mejorando, pero las carnes siguen caras”, coincidieron varios vendedores.

Bajaron: harina, arroz y queso

La harina argentina bajó de Bs 310 a Bs 280 el quintal, mientras que el arroz importado tuvo una reducción de Bs 80 por quintal, alcanzando un precio de Bs 350.

El queso, que se cotizaba hasta en Bs 42, ahora se ofrece en algunos puntos a Bs 34.

Por su parte, el precio del huevo se mantiene entre Bs 20 y Bs 35, dependiendo del tamaño y el punto de venta.

Las carnes siguen con alto precio

En contraste, las carnes mantienen precios elevados. En el mercado Abasto, el pollo frito alcanza los Bs 25.50 por kilo, una subida atribuida a la escasez del producto.

La carne de res también subió. El kilo de carne de primera pasó de Bs 70 a Bs 75, mientras que la carne de segunda se cotiza en Bs 65 y la de tercera, en Bs 62.

Mira la programación en Red Uno Play