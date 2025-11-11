TEMAS DE HOY:
Felcn incautó más de 170 paquetes de droga en dos operativos en Puerto Pailas, Santa Cruz

La Felcn interceptó vehículos en la carretera bioceánica y decomisó marihuana, pasta base y clorhidrato de cocaína.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

10/11/2025 22:09

Santa Cruz, Bolivia

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) realizó dos importantes operativos en la carretera bioceánica, a la altura del puesto de control de Puerto Pailas, donde se logró secuestrar más de 170 paquetes de sustancias controladas.

Según informó el director nacional de la Felcn, coronel Amílcar Ramírez, las intervenciones se realizaron el pasado viernes como parte de los controles rutinarios que ejecuta la institución en la zona oriental del país.

En el primer operativo, los agentes interceptaron un microbús de la línea 33, perteneciente al municipio de Santa Cruz, conducido por Max V. H., de 37 años y de nacionalidad boliviana.

Durante la requisa, los efectivos hallaron 153 paquetes de marihuana, seis paquetes de pasta base de cocaína y cuatro paquetes de clorhidrato de cocaína, ocultos en compartimientos al interior del vehículo, tanto bajo los asientos como en el techo. El conductor fue aprehendido en flagrancia y actualmente cumple 120 días de detención preventiva en el penal de Palmasola.

En una segunda intervención, los efectivos de la Felcn inspeccionaron una flota de la empresa Expreso Matieño con destino a San Ignacio de Velasco.

En la revisión de los buzones del vehículo, se encontraron cuatro baldes que contenían masa corrida en cuyo interior estaban hábilmente camuflados 10 paquetes de marihuana. El hallazgo permitió evitar que la droga llegue a su destino final en la Chiquitania.

 

