VIDEO: ¡No improvisó! Candidata a Miss Mundo Chile canta ‘death metal’ desde el 2020

En la semifinal de Miss Mundo Chile 2025, Ignacia Fernández, representante de Las Condes, sorprendió a todos al transformar la pasarela en un escenario de metal extremo. Con voz gutural y acompañada de un guitarrista eléctrico, la joven interpretó una composición de su banda de death metal progresivo, dejando boquiabierto al público acostumbrado a números de canto lírico o baile tradicional.

Lo que muchos no sabían es que Ignacia no improvisó, canta death metal desde 2020, cuando fundó la banda chilena Decessus junto a Carlos Palma (guitarra), Martín Fénix (batería) y Jaime Pepe (bajo). Desde entonces, ha llevado su música a escenarios nacionales e internacionales, incluyendo festivales en Finlandia y Alemania, compartiendo tarima con grupos como Insomnium, Jinjer y Epica.

“Cantar este tipo de música es parte de quién soy. Quise mostrar una parte real de mi vida al escenario, sin miedo a lo que pudieran pensar”, comentó la modelo tras su actuación, que rápidamente se viralizó en redes sociales. En TikTok y X (antes Twitter), usuarios destacaron la potencia de su voz y la autenticidad de su propuesta, catalogándola como un soplo de aire fresco para los concursos de belleza.

Detrás de esa voz gutural hay años de disciplina, Ignacia aprendió inicialmente de forma autodidacta, pero luego perfeccionó su técnica con clases de canto, bajo la supervisión de un otorrino y un fonoaudiólogo. Antes de cada presentación, dedica hasta 30 minutos a ejercicios de respiración y calentamiento vocal, combinando entrenamiento físico y dieta equilibrada para sostener la exigencia del death metal.

Su audaz propuesta artística la posicionó entre las 20 finalistas de Miss Mundo Chile 2025, cuya final se celebrará el 9 de noviembre. La joven asegura sentirse emocionada por la recepción: “Fue un riesgo enorme, pero valió la pena. Si alguien se sintió inspirado a mostrarse tal cual es, entonces lo logré”.

Con su actuación, Ignacia Fernández no solo desafió los cánones tradicionales de los certámenes de belleza, sino que abrió la puerta a una nueva manera de concebir el talento y la autenticidad en este tipo de competencias.

Mira el video:

