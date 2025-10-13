Fiscalía pide indemnización para familia de joven que murió en una trituradora en Oruro

El trágico accidente laboral que costó la vida a un joven de 24 años en la ciudad de Oruro conmocionó a la población. El trabajador perdió la vida tras caer a una máquina trituradora de roca mientras desempeñaba sus funciones en una fábrica local.

Desde la Fiscalía Departamental de Oruro se informó sobre el inicio de un proceso de investigación por homicidio culposo en contra del dueño y el administrador del establecimiento, debido a presuntas irregularidades en las condiciones de seguridad laboral.

“Con relación al joven que trabajaba en una fábrica y habría caído al interior de una máquina trituradora, se va a investigar. Si el dueño o administrador no cumplieron con las normas, serán procesados”, señaló el fiscal departamental, Aldo Morales, en entrevista con Bolivia TV.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el trabajador perdió el equilibrio mientras observaba el funcionamiento de la maquinaria y fue absorbido por la fuerza del equipo. El fatal hecho quedó registrado en cámaras de vigilancia, y aunque sus compañeros intentaron auxiliarlo desconectando la máquina, el accidente resultó mortal.

Dentro del proceso de investigación, la Fiscalía verificará si la empresa cumplía con las normas de seguridad industrial exigidas por ley, considerando que el uso de ciertos equipos de protección pudo haber evitado la tragedia.

“Se ha abierto investigación por homicidio culposo, toda vez que se está verificando si se cumplía con las normas de seguridad pertinentes. Por el peligro que implica esta máquina, se debe contar con medidas como cinturones de seguridad para proteger a los trabajadores”, explicó Morales.

Asimismo, se realizarán inspecciones adicionales para determinar si otros empleados están expuestos a riesgos similares dentro del mismo centro laboral.

Las autoridades informaron que la víctima era el principal sostén económico de su familia y tenía un hijo menor de edad. Por ello, el Ministerio Público solicitó que la empresa asuma los gastos derivados del accidente y otorgue una indemnización conforme a la ley.

“Este joven era de escasos recursos y ni siquiera contaba con seguro para cubrir sus gastos funerarios”, lamentó el fiscal departamental.

Mira la programación en Red Uno Play