Tentativa de Feminicidio Hombre sin vida niña muere del octavo piso

Policial

Pelea campal empaña jornada espiritual en un cementerio de Santa Cruz

Una jornada de reflexión se convirtió en un violento enfrentamiento a las puertas del cementerio El Bajío, en Santa Cruz.

Ligia Portillo

02/11/2025 21:55

Pelea campal empaña jornada espiritual en un cementerio de Santa Cruz. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Lo que debía ser una jornada de reflexión y encuentro familiar terminó convirtiéndose en un episodio de violencia a las puertas del "cementerio El Bajío", en Santa Cruz. Un grupo de personas protagonizó una pelea campal que dejó escenas de caos, gritos y hasta una persona herida con un cuchillo en la cabeza.

El hecho, captado en video y viralizado en redes sociales, muestra cómo una discusión entre dos personas escaló rápidamente hasta involucrar a varias familias. En las imágenes se observa a una mujer con un bebé en brazos intentando apartarse del enfrentamiento, mientras otras personas se lanzan golpes y empujones. Testigos calificaron la situación como “incontrolable y lamentable”.

Fue terrible. Había niños, señoras, todos se metieron a pelear”, relató una vecina que presenció el hecho.

El director municipal de cementerios, José Ernesto Arteaga, informó que el resto de la jornada se desarrolló con normalidad y destacó el trabajo de más de 700 efectivos policiales desplegados para mantener el orden. Sin embargo, confirmó que se está investigando el incidente, que preliminarmente estaría vinculado a grupos de pandillas que se enfrentaron en el exterior del campo santo.

“Hemos dado conocimiento a la Policía Boliviana. Se presume que serían jóvenes afines a pandillas que protagonizaron este lamentable hecho”, señaló Arteaga.

A pesar del clima lluvioso y de los incidentes aislados, la autoridad destacó la gran afluencia de familias que acudieron a rendir homenaje a sus seres queridos, cumpliendo mayormente con la prohibición de bebidas alcohólicas y grupos musicales.

 

 

21:30

La gran batalla

23:50

La otra señorita oh

