Pelea campal empaña jornada espiritual en un cementerio de Santa Cruz

Lo que debía ser una jornada de reflexión y encuentro familiar terminó convirtiéndose en un episodio de violencia a las puertas del "cementerio El Bajío", en Santa Cruz. Un grupo de personas protagonizó una pelea campal que dejó escenas de caos, gritos y hasta una persona herida con un cuchillo en la cabeza.

El hecho, captado en video y viralizado en redes sociales, muestra cómo una discusión entre dos personas escaló rápidamente hasta involucrar a varias familias. En las imágenes se observa a una mujer con un bebé en brazos intentando apartarse del enfrentamiento, mientras otras personas se lanzan golpes y empujones. Testigos calificaron la situación como “incontrolable y lamentable”.

“Fue terrible. Había niños, señoras, todos se metieron a pelear”, relató una vecina que presenció el hecho.

El director municipal de cementerios, José Ernesto Arteaga, informó que el resto de la jornada se desarrolló con normalidad y destacó el trabajo de más de 700 efectivos policiales desplegados para mantener el orden. Sin embargo, confirmó que se está investigando el incidente, que preliminarmente estaría vinculado a grupos de pandillas que se enfrentaron en el exterior del campo santo.

“Hemos dado conocimiento a la Policía Boliviana. Se presume que serían jóvenes afines a pandillas que protagonizaron este lamentable hecho”, señaló Arteaga.

A pesar del clima lluvioso y de los incidentes aislados, la autoridad destacó la gran afluencia de familias que acudieron a rendir homenaje a sus seres queridos, cumpliendo mayormente con la prohibición de bebidas alcohólicas y grupos musicales.

