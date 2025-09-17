TEMAS DE HOY:
La Paz: reportan tercer caso de confusión de nichos tras entierros por Covid-19

La directora de Cementerios de La Paz atribuyó el error a funerarias y confirmó que la búsqueda de cuerpos continúa.

Silvia Sanchez

17/09/2025 17:20

Foto Alcaldía de La Paz
La Paz, Bolivia

Durante la búsqueda de dos cuerpos que habrían sido enterrados en nichos equivocados durante la pandemia de Covid-19, se denunció este miércoles un tercer caso similar en la ciudad de La Paz.

Familiares del nuevo caso reportado indicaron que la persona enterrada en el ataúd no corresponde al difunto que buscaban, señalando diferencias en la vestimenta y otros elementos.

Los familiares que estaban presentes no lo han podido identificar, o sea, no estaba con las supuestas prendas que tenía”, informó Patricia Endara, directora de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz.

 

Endara explicó que estos casos se produjeron principalmente durante los entierros realizados en la pandemia, cuando muchas funerarias actuaban con procedimientos acelerados y sin supervisión hospitalaria.

“Nosotros damos por confirmado que los errores vienen de las funerarias al momento de trasladar, porque este fallecido fue recogido desde el domicilio, sin participación de un hospital”, aseguró.

 

Las autoridades confirmaron que la búsqueda de los cuerpos afectados por esta confusión seguirá en los próximos días. 

 

