Un nuevo hecho de violencia extrema se registró en la ciudad de La Paz, donde una mujer de 46 años perdió la vida tras ser atacada con un arma blanca presuntamente por su pareja. El crimen ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Carmelitas, zona Arenales de Ovejuyo, en la zona Sur.

Según el informe preliminar de la Policía, la víctima recibió entre cuatro y cinco puñaladas en el abdomen, heridas que le provocaron la muerte. Tras el hecho, el presunto autor —su esposo— intentó quitarse la vida ingiriendo sustancias tóxicas, siendo hallado a unos 300 metros del lugar con manchas de sangre y signos de intoxicación.

“El autor fue encontrado con espuma en la boca y restos de sangre. Fue auxiliado y trasladado a un centro médico, donde permanece con custodia policial en calidad de aprehendido”, informaron las autoridades.

El sujeto fue derivado al Hospital Los Pinos, donde se encuentra fuera de peligro mientras avanza la investigación en su contra.

El caso es procesado como un presunto feminicidio y está a cargo del Ministerio Público, con apoyo del Instituto de Investigaciones Forenses, instancia que realizará la autopsia médico-legal para establecer con precisión las causas de la muerte y la tipificación del delito.

“El caso está en investigación. Con los elementos colectados y la autopsia se determinará la calificación jurídica correspondiente”, señaló el fiscal asignado.

De acuerdo con los primeros indicios, el hecho tendría un móvil pasional relacionado con celos. Familiares de la víctima indicaron que este tipo de conflictos eran constantes en la relación.

La hija de la mujer también acusó directamente a su padre como el autor del crimen y reveló que ya existían antecedentes de violencia.

“Tenía una orden de alejamiento, pero mi mamá lo dejó quedarse. Nunca cambió”, afirmó, exigiendo justicia.

Asimismo, pidió la máxima sanción: “Que se vaya a la cárcel. Nunca le vamos a perdonar lo que le hizo a mi mamá”.

Las autoridades continúan con la recolección de pruebas y la búsqueda del arma utilizada, mientras este nuevo caso vuelve a incrementar las cifras de feminicidios en el país, generando preocupación por la violencia de género en Bolivia.

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