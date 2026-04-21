TEMAS DE HOY:
ACOSO SEXUAL enfrentamientos terreno Feminicidio

24ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Otro caso de violencia extrema en Bolivia: investigan feminicidio en La Paz

El hecho ocurrió en la zona Sur de La Paz y es investigado como presunto feminicidio, con antecedentes de conflictos en la relación.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

21/04/2026 8:55

Foto: Captura de pantalla. Red Uno.
El Alto

Escuchar esta nota

Un nuevo hecho de violencia extrema se registró en la ciudad de La Paz, donde una mujer de 46 años perdió la vida tras ser atacada con un arma blanca presuntamente por su pareja. El crimen ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Carmelitas, zona Arenales de Ovejuyo, en la zona Sur.

Según el informe preliminar de la Policía, la víctima recibió entre cuatro y cinco puñaladas en el abdomen, heridas que le provocaron la muerte. Tras el hecho, el presunto autor —su esposo— intentó quitarse la vida ingiriendo sustancias tóxicas, siendo hallado a unos 300 metros del lugar con manchas de sangre y signos de intoxicación.

“El autor fue encontrado con espuma en la boca y restos de sangre. Fue auxiliado y trasladado a un centro médico, donde permanece con custodia policial en calidad de aprehendido”, informaron las autoridades.

El sujeto fue derivado al Hospital Los Pinos, donde se encuentra fuera de peligro mientras avanza la investigación en su contra.

El caso es procesado como un presunto feminicidio y está a cargo del Ministerio Público, con apoyo del Instituto de Investigaciones Forenses, instancia que realizará la autopsia médico-legal para establecer con precisión las causas de la muerte y la tipificación del delito.

“El caso está en investigación. Con los elementos colectados y la autopsia se determinará la calificación jurídica correspondiente”, señaló el fiscal asignado.

De acuerdo con los primeros indicios, el hecho tendría un móvil pasional relacionado con celos. Familiares de la víctima indicaron que este tipo de conflictos eran constantes en la relación.

La hija de la mujer también acusó directamente a su padre como el autor del crimen y reveló que ya existían antecedentes de violencia.

“Tenía una orden de alejamiento, pero mi mamá lo dejó quedarse. Nunca cambió”, afirmó, exigiendo justicia.

Asimismo, pidió la máxima sanción: “Que se vaya a la cárcel. Nunca le vamos a perdonar lo que le hizo a mi mamá”.

Las autoridades continúan con la recolección de pruebas y la búsqueda del arma utilizada, mientras este nuevo caso vuelve a incrementar las cifras de feminicidios en el país, generando preocupación por la violencia de género en Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD