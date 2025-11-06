TEMAS DE HOY:
Internacional

Las mujeres son más susceptibles a conmociones cerebrales, según estudio del CMB

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) compartió un estudio que dice que las mujeres son más susceptibles a conmociones cerebrales, con lo que ratificó su decisión de mantener los combates femeninos a 10 asaltos de dos minutos cada uno.

EFE

05/11/2025 20:52

Foto: EFE
México

México, 5 nov (EFE)

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) compartió este miércoles un estudio de PINK Concussions que dice que las mujeres son más susceptibles a conmociones cerebrales, con lo que ratificó su decisión de mantener los combates femeninos a 10 asaltos de dos minutos cada uno.

"Hemos apoyado el boxeo femenino a través de muchas iniciativas pero, sobre todo, mediante nuestro compromiso con la seguridad. Estas reglas no tienen que ver con igualdad, sexismo o discriminación; se trata, puramente, de proteger a nuestras atletas", afirmó Mauricio Sulaimán, presidente del CMB.

Sulaimán se refirió a que a diferencia del boxeo masculino, en el que las peleas son de 12 episodios de tres minutos cada uno, en el femenino las reglas los colocan en 10 rounds de dos minutos debido al riesgo que muestra dicho estudio.

"Se ha demostrado que las atletas femeninas presentan mayor susceptibilidad a las conmociones cerebrales, puntuaciones de síntomas más elevadas y recuperaciones más prolongadas en comparación con los hombres en diversos deportes y niveles de competición", escribió PINK Concussions en sus conclusiones.

PINK Concussions es una organización sin fines de lucro que se dedica a realizar estudios de las lesiones y la atención médica posterior a éstas para mujeres y niñas con lesiones cerebrales, incluidas conmociones cerebrales sufridas en deportes, violencia, accidentes o servicio militar.

El Consejo Mundial de Boxeo subrayó que la seguridad en este deporte es algo no exclusivo, ya que también sucede, por ejemplo, en el tenis, con disputas a tres sets, en las mujeres, en vez de cinco para los hombres en los Grand Slam; o en el ciclismo, con distancias más cortas en la categoría femenina.

Por eso este miércoles el CMB ratificó sus reglas en el boxeo femenino apoyado en los dicho por PINK Concussions, institución que fue fundada en el 2012 por Katherine Price Snedaker, terapeuta licenciada en Connecticut, Virginia y California.

"PINK Concussions y los profesionales médicos que la apoyan recomiendan mantener la estructura de 10 asaltos de dos minutos para el boxeo femenino como un estándar clínicamente informado y basado en la evidencia para proteger la seguridad de las atletas y reducir el riesgo de conmoción cerebral y lesiones cerebrales acumulativas", concluyó la organización. EFE

