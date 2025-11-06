Jerjes Justiniano: “Jeanine Áñez nunca fue golpista, ni usurpadora”

El exministro de la Presidencia de Jeanine Áñez, Jerjes Justiniano, calificó como una buena noticia para la justicia y la democracia la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de anular la sentencia de 10 años de prisión que pesaba sobre la expresidenta en el denominado caso “Golpe de Estado II”, disponiendo además su libertad inmediata.

Justiniano afirmó que la determinación judicial representa un paso importante hacia la recuperación de la independencia del sistema judicial boliviano.

El exministro señaló que con esta decisión “termina una época en la que imperaba el dominio del poder político sobre la justicia” y consideró que “eso está dando buenas señales de que la justicia está mejorando en el país”.

Sobre el proceso contra Áñez, Justiniano manifestó que “la decisión de haber ejecutado a Jeanine Áñez por supuestamente haberse autoproclamado presidenta y haber generado un golpe de Estado era una versión que no iba a ser sostenida en el tiempo”.

Asimismo, Justiniano consideró que la expresidenta debería participar en la transmisión del mando presidencial como expresidenta constitucional de la República, resaltando que “nunca fue usurpadora de funciones ni golpista”.

El exministro aprovechó para insistir en la necesidad de una reforma profunda del sistema judicial, señalando que durante los 20 años de gestión del Movimiento al Socialismo (MAS) no se concretó un cambio real porque —según dijo— “utilizaban la justicia a su antojo”.

Finalmente, Justiniano expresó su esperanza de que el nuevo gobierno de Rodrigo Paz priorice esta transformación institucional, que considera fundamental para fortalecer la democracia en Bolivia.

