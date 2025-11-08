¿Naves extraterrestres en el sistema solar? Investigador devela la manera de encontrarlas

El profesor Alex Ellery, ingeniero aeroespacial de Canadá, sugiere que la evidencia de civilizaciones avanzadas podría estar mucho más cerca de lo que pensamos: dentro de nuestro propio sistema solar.

Según él, estas civilizaciones podrían haber enviado sondas autorreplicantes, máquinas capaces de construirse a sí mismas, que todavía podrían estar activas hoy.

La idea de estas “sondas de Von Neumann” nació en 1949 con el matemático John von Neumann, quien describió máquinas capaces de replicarse usando materiales de su entorno. Décadas después, los científicos imaginaron que civilizaciones avanzadas podrían enviar este tipo de sondas para explorar la galaxia sin viajar ellos mismos.

Ellery propone buscar no señales de radio, como hace SETI, sino las huellas físicas que estas sondas podrían haber dejado. Estas incluyen anomalías químicas o magnéticas en la Luna, el Cinturón de Asteroides o incluso en el Cinturón de Kuiper, así como restos de minería o pequeñas estructuras artificiales difíciles de detectar.

El científico explica que las sondas podrían haber recolectado materiales, replicarse y enviar unidades de reconocimiento, dejando señales visibles en cada paso. Incluso podrían haber dejado artefactos enterrados, diseñados para ser descubiertos solo cuando la humanidad tuviera la tecnología suficiente.

Esta propuesta cambia la forma de buscar vida inteligente, enfocando la atención en nuestro entorno cercano. Con nuevas misiones a la Luna y la exploración espacial comercial, Ellery cree que pronto podríamos encontrar algo más que minerales: tal vez la prueba de que no estamos solos en el universo.

Mira la programación en Red Uno Play