Festejos en la avenida Camacho tras la posesión de Paz y Lara

La ciudad de La Paz celebra este sábado la posesión del presidente Rodrigo Paz y del vicepresidente Edmand Lara. Miles de personas se concentran desde tempranas horas desde el Obelisco hasta la plaza Camacho, en un ambiente cargado de fiesta y música.

Organizaciones sociales y ciudadanos se unen para festejar, instalando tarimas y escenarios en diferentes puntos de la avenida. La policía resguarda la seguridad de los asistentes mientras se presentan grupos en vivo.

Entre las actividades está la ceremonia de los amantes, un evento cultural que muestra tradiciones locales. Además, la gente disfruta de bailes típicos, como las danzas afrobolivianas.

La llegada del vicepresidente Edmand Lara es uno de los momentos más esperados por la multitud.

