Presidente de Argentina, Javier Milei, arriba a El Alto para participar en los actos de transmisión de mando presidencial

El presidente de la República Argentina, Javier Milei, arribó este sábado a las 9:50 al Aeropuerto Internacional de El Alto, procedente de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde llegó en la madrugada como parte de su visita oficial a Bolivia para asistir a los actos de transmisión de mando presidencial.

El mandatario argentino fue recibido por autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Gobierno boliviano, además de representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país. Tras el saludo protocolar, Milei fue trasladado hacia la ciudad de La Paz, donde cumplirá una agenda oficial en el marco de la posesión del presidente Rodrigo Paz Pereira.

De acuerdo con información de la Cancillería boliviana, Milei arribó a Bolivia poco después de la medianoche en un vuelo oficial que aterrizó en Santa Cruz, y posteriormente se dirigió hacia la sede de gobierno para participar en los actos protocolares previstos para este sábado 8 de noviembre.

El presidente argentino forma parte de las delegaciones internacionales que acompañarán la ceremonia de investidura en la Asamblea Legislativa Plurinacional y en la Plaza Murillo, junto a jefes de Estado, cancilleres y representantes de organismos regionales.

La presencia de Javier Milei en Bolivia marca su primera visita oficial al país desde que asumió la presidencia argentina, y se inscribe en un contexto de renovación del diálogo bilateral y fortalecimiento de los lazos diplomáticos entre ambos Estados.

