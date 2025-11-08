TEMAS DE HOY:
Asesinato dinero ilegal Abuso sexual a menor

19ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Presidente de Argentina, Javier Milei, arriba a El Alto para participar en los actos de transmisión de mando presidencial

La presencia de Javier Milei en Bolivia marca su primera visita oficial al país desde que asumió la presidencia argentina, y se inscribe en un contexto de renovación del diálogo bilateral y fortalecimiento de los lazos diplomáticos entre ambos Estados.

Hans Franco

08/11/2025 9:51

Foto: Presidente de Argentina, Javier Milei, arriba a El Alto
La Paz

Escuchar esta nota

El presidente de la República Argentina, Javier Milei, arribó este sábado a las 9:50 al Aeropuerto Internacional de El Alto, procedente de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde llegó en la madrugada como parte de su visita oficial a Bolivia para asistir a los actos de transmisión de mando presidencial.

El mandatario argentino fue recibido por autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Gobierno boliviano, además de representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país. Tras el saludo protocolar, Milei fue trasladado hacia la ciudad de La Paz, donde cumplirá una agenda oficial en el marco de la posesión del presidente Rodrigo Paz Pereira.

De acuerdo con información de la Cancillería boliviana, Milei arribó a Bolivia poco después de la medianoche en un vuelo oficial que aterrizó en Santa Cruz, y posteriormente se dirigió hacia la sede de gobierno para participar en los actos protocolares previstos para este sábado 8 de noviembre.

El presidente argentino forma parte de las delegaciones internacionales que acompañarán la ceremonia de investidura en la Asamblea Legislativa Plurinacional y en la Plaza Murillo, junto a jefes de Estado, cancilleres y representantes de organismos regionales.

La presencia de Javier Milei en Bolivia marca su primera visita oficial al país desde que asumió la presidencia argentina, y se inscribe en un contexto de renovación del diálogo bilateral y fortalecimiento de los lazos diplomáticos entre ambos Estados.

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Uno decide

12:00

Uno decide

12:30

Uno decide

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Uno decide

12:00

Uno decide

12:30

Uno decide

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD