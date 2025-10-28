Video viral: ciclista se salva por segundos de una caída mortal en autopista

Un video que circula en redes sociales muestra el aterrador instante en que un ciclista que circulaba a gran velocidad por una autopista estuvo a punto de caer desde un puente.

El hombre, que iba a bordo de una bicicleta eléctrica, perdió el control del vehículo tras desviarse hacia la acera y chocar contra un separador de carril de goma. En cuestión de segundos, estuvo a punto de precipitarse al vacío.

En las imágenes se ve cómo el ciclista logra aferrarse desesperadamente a la barandilla del puente y evita una caída que pudo ser mortal.

El clip, grabado en una autopista del noreste, ha causado impacto entre los usuarios, que destacan el reflejo y la suerte del protagonista, cuyo rápido movimiento le salvó la vida.

Video:

Mira la programación en Red Uno Play