VIDEO: Huracán Melissa arrastra a jamaicano junto con su techo

Un dramático momento quedó registrado en video en Jamaica, cuando un hombre fue arrastrado al piso junto con el techo de su casa por una poderosa ráfaga de viento. El incidente ocurrió mientras intentaba reforzar su vivienda ante la inminente llegada del huracán Melissa, que amenaza con golpear la isla con una fuerza sin precedentes.

Según las autoridades locales, los vientos podrían alcanzar 260 kilómetros por hora, lo que ubica a Melissa como un huracán de categoría 5, el nivel máximo en la escala Saffir-Simpson. De confirmarse esta intensidad, sería el fenómeno más potente que haya afectado a Jamaica en décadas.

Las imágenes del hombre volando junto a los escombros de su techo han circulado rápidamente en redes sociales, generando alarma y recordando la magnitud del peligro que representa el huracán. Las autoridades han intensificado las alertas, instando a la población a reforzar sus viviendas y evacuar las zonas de mayor riesgo.

Se espera que Melissa continúe su avance hacia la isla en las próximas horas, dejando un panorama de devastación si no se toman las medidas de precaución necesarias.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play