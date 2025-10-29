¿Qué pasó con el puente de Sacta? Estructura antigua se desplazó 20 cm, te lo explicamos

Una seria alerta se encendió en la carretera al oriente del país, en Cochabamba. El histórico puente de Valle Sacta, construido en 1988 y considerado el tercer más largo de Bolivia, sufrió una inclinación y una separación de 20 centímetros en su estructura, lo que obligó a las autoridades a cerrar el tránsito vehicular para prevenir posibles accidentes.

El ingeniero Miguel Ángel Balboa, gerente regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), informó que tras las inspecciones realizadas esta semana, se evidenció el desplazamiento en el tablero del puente, atribuible al socavamiento de las bases causado por el aumento del caudal del río y los efectos del cambio climático.

“La fundación del puente está ligeramente inclinada y se observa una abertura en la junta. Hemos decidido cerrar el paso y habilitar únicamente el puente nuevo, que no presenta inconvenientes”, explicó Balboa.

El puente antiguo, de 926 metros de longitud, fue habilitado hace 36 años y es una pieza clave en la conexión entre Cochabamba y el oriente del país. Su estructura, sin embargo, ha sido afectada por la erosión constante del río y el desgaste propio del tiempo.

Balboa confirmó que se está elaborando un proyecto de emergencia para evaluar la magnitud del daño y determinar si el puente puede ser rehabilitado. En tanto, el tránsito vehicular se desvía por el puente moderno, construido en 2018 bajo el sistema de volados sucesivos, que actualmente soporta todo el flujo hacia el oriente.

La ABC recordó que este tipo de deterioros no son aislados, también se ejecutan proyectos de emergencia en zonas como Cristal Mayu y Siete Curvas, donde los fenómenos naturales han provocado derrumbes y pérdida de plataforma.

“Por ahora, el puente antiguo permanecerá cerrado hasta que se realice una evaluación completa y se garantice la seguridad de los usuarios”, enfatizó el ingeniero Balboa.

