Video viral: Perro provoca insólito accidente de joven en patineta eléctrica

Un insólito accidente ocurrido en Mosquera, Cundinamarca, se volvió viral luego de que una cámara de seguridad captara el momento exacto en que una joven cayó de su patineta eléctrica al cruzarse con un grupo de perros que jugaban en la calle.

El hecho ocurrió el sábado 25 de octubre, alrededor de las 11:10 de la mañana, cuando la mujer se desplazaba tranquilamente por una vía del municipio. En las imágenes se observa cómo cinco perros corren de un lado a otro sin notar su presencia. Al intentar esquivarlos, la joven choca con uno de ellos, pierde el equilibrio y cae aparatosamente al suelo.

Según el video, la mujer no llevaba casco ni elementos de protección, detalle que generó críticas en redes sociales por la falta de precaución al conducir este tipo de vehículos eléctricos. Afortunadamente, no sufrió heridas graves, aunque sí un fuerte susto y algunas raspaduras.

Tras la caída, un hombre que pasaba por el lugar se acercó para auxiliarla, mientras los perros continuaban jugando sin percatarse del accidente.

El clip rápidamente se viralizó en redes sociales, acumulando miles de reproducciones y provocando una ola de comentarios humorísticos. “Apuesto que el perro venía sin SOAT, por eso se voló”, “Ya estamos buscando el Twitter del perro para funarlo” y “El municipio tiene la culpa, el tercer perro pierde el control por los huecos”, fueron algunas de las bromas más compartidas por los usuarios.

Video:

