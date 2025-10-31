Fiesta acaba en ‘infierno’: Golpearon, torturaron y quemaron a seis mariachis en México (Video)

Seis mariachis vivieron una pesadilla que parecía sacada de una película de terror, golpeados, torturados y quemados, tras ser contratados para tocar en una fiesta familiar en la alcaldía Iztapalapa, fueron abandonados finalmente en calles de Tlalpan (México).

Según los reportes oficiales, las víctimas fueron privadas de su libertad y agredidas físicamente por cinco sujetos, tres de ellos menores de edad, que fueron detenidos en la alcaldía Iztacalco gracias a la denuncia ciudadana y al análisis de las cámaras de videovigilancia de los Centros C2.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), explicó que los agresores no solo atacaron a los músicos, sino que además robaron sus pertenencias y abandonaron a las víctimas en la vía pública. “Se trata de un grupo delictivo que opera en las zonas sur y poniente de la capital, dedicado a crímenes de alto impacto”, señaló el funcionario.

Durante la captura, se les aseguró un arma de fuego corta, aproximadamente 100 dosis de droga, varias identificaciones de posibles víctimas y tarjetas bancarias. La SSC y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) continúan las investigaciones para determinar si hay más implicados.

