Con éxito y sin incidentes, Japón cierra la primera mesa de votación en el exterior

La Mesa N.º 1 en Tokio fue la primera en cerrar el proceso de votación en el exterior para la segunda vuelta presidencial de Bolivia.

La jornada concluyó con normalidad, y de los 307 bolivianos habilitados para votar, 105 acudieron a emitir su voto en el recinto instalado en la Embajada de Bolivia en Japón.

La mesa abrió a las 8:00 de la mañana del domingo en Tokio (19:00 del sábado en Bolivia) y se desarrolló sin incidentes. Las autoridades electorales bolivianas en el exterior informaron que el conteo de votos se realizó con total transparencia y en presencia de delegados acreditados.

Esta mesa marca el inicio del cierre de votaciones en el extranjero, donde miles de bolivianos participan desde distintas ciudades del mundo. La jornada electoral sigue su curso en otros países, con la expectativa de una participación activa de la comunidad migrante.

El Tribunal Supremo Electoral recordó que el voto en el exterior es parte importante del proceso democrático. A medida que avancen las horas, más mesas irán cerrando y enviando sus resultados para el cómputo oficial.

