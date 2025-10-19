Presidente cívico ejerce como jurado electoral: "Que el proceso sea transparente"

En una unidad educativa de la zona norte de Santa Cruz, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, participa activamente como jurado electoral en la jornada del balotaje que definirá al próximo presidente de Bolivia entre los candidatos Rodrigo Paz y Jorge "Tuto" Quiroga.

Stello Cochamanidis, presidente cívico Santa Cruz

El líder cívico destacó la importancia de la participación ciudadana en este momento crucial para el país.

“Estamos ejerciendo el rol de jurado electoral con el deber moral y la obligación de que entre todos busquemos un mejor destino para este país, y la única forma es sufragando”, afirmó desde su mesa de votación.

El presidente del Comité hizo un llamado a la población a acudir masivamente a las urnas, remarcando que el voto es el principal instrumento democrático para impulsar el cambio.

“La única forma de más adelante reclamar a quien corresponda por el país es ejerciendo el derecho al voto. La forma democrática de gobernar este país es mediante el voto”, expresó.

Asimismo, enfatizó la necesidad de que el proceso electoral se desarrolle con transparencia, paz y respeto a los resultados, sea cual sea el ganador. “Que todo el proceso sea lo más transparente posible, que se lleve en el marco de la democracia, de la paz, y que, independiente al resultado, se respete y se pueda avanzar en el país”, sostuvo.

Mira la programación en Red Uno Play