Camacho felicita a Rodrigo Paz y le pide trabajar por la unidad de los bolivianos

Al cierre de la segunda vuelta electoral, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a través de sus redes sociales, felicitó al pueblo boliviano por su participación masiva y responsable en la segunda vuelta presidencial, destacando el compromiso ciudadano con la democracia. Camacho también felicitó al candidato Rodrigo Paz por su triunfo electoral, y le pidió trabajar con apertura y compromiso por la unidad de los bolivianos, con el fin de superar la crisis y recuperar la dignidad del país.

“Felicito al pueblo boliviano que acudió a votar con responsabilidad y vocación democrática. De la misma manera, quiero felicitar al Tribunal Supremo Electoral por haber llevado adelante este proceso eleccionario con transparencia y firmeza; esto nos ha permitido recuperar nuestra democracia que estaba herida de muerte por el masismo”, expresó la autoridad departamental.

“Le pido a Rodrigo Paz que trabaje para unir a los bolivianos, para que salgamos cuanto antes de la crisis y recuperemos la dignidad como país”, manifestó el gobernador cruceño.

Asimismo, reafirmó que desde la Gobernación de Santa Cruz continuará defendiendo las demandas y prioridades del departamento: el pacto fiscal, el modelo productivo cruceño, el respeto a la institucionalidad, el federalismo, la defensa del medioambiente, la lucha contra los avasallamientos, y la mejora de la salud y educación.

Camacho concluyó destacando que estos temas son causas comunes de todos los cruceños y reafirmó su compromiso de seguir trabajando por una Bolivia unida, libre y próspera.

Mire la publicación del gobernador Camacho:

