Tuto Quiroga se impone en Tarija con el 50,4% frente al 49,6% de Rodrigo Paz, según resultados preliminares

Jorge Tuto Quiroga, candidato de Alianza Libre, logró una victoria ajustada en el departamento de Tarija durante la segunda vuelta presidencial, según los datos preliminares del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

Con el escrutinio aún en curso, Quiroga alcanzó el 50,4% de los votos válidos, superando por apenas 0,8 puntos porcentuales a Rodrigo Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que obtuvo un 49,6%.

El resultado es especialmente significativo dado que Tarija es el departamento de origen de Paz, actual senador y exalcalde de la capital. La leve diferencia de votos refleja una marcada polarización del electorado regional y la alta competitividad de esta elección presidencial.

