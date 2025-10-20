TEMAS DE HOY:
"Alianza Unidad respaldará al gobierno de Rodrigo Paz", anunció Samuel Doria Medina

Desde su página de Facebook, el líder de Alianza Unidad felicitó a los ganadores y anunció su apoyo para enfrentar la crisis económica.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

19/10/2025 21:55

Bolivia

Con el 97% de los votos preliminares escrutados, el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, se perfila como el próximo presidente de Bolivia al superar el 54% de los votos frente al 45% de Jorge “Tuto” Quiroga.

Tras conocerse los resultados, el excandidato presidencial Samuel Doria Medina, quien obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta, se pronunció a través de su página de Facebook. En su mensaje, felicitó al binomio ganador y manifestó su apoyo al futuro gobierno:

“El pueblo boliviano ha dado un mensaje claro: se necesita un gobierno de centro que sea capaz de darle gobernabilidad al inicio del nuevo ciclo histórico que viviremos”.

Doria Medina calificó la victoria del PDC como "contundente y limpia", y pidió a los contendientes derrotados que reconozcan la voluntad popular.

“Felicitamos a Rodrigo y Edman; el país ha confiado en ellos y ahora no deben decepcionar. Llamo a los perdedores a reconocer la voluntad popular. Basta de chicana.”

Finalmente, expresó la disposición de su agrupación, Alianza Unidad, de colaborar con el nuevo gobierno para enfrentar los principales desafíos del país:

“Alianza Unidad dará su respaldo al nuevo gobierno para que encuentre soluciones a los problemas de la gente, en particular a la crisis económica. Hay mucho por hacer y mucho por lograr para todos los ciudadanos. Manos a la obra.”

