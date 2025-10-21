Detención domiciliaria para la mujer que apuñaló a su esposo en Colcapirhua

Una mujer acusada de apuñalar y provocar la muerte de su esposo en el municipio de Colcapirhua en Cochabamba, fue beneficiada con detención domiciliaria bajo custodia policial. La mujer, identificada como Linet, declaró ante las autoridades que actuó en defensa propia.

El director de la Felcc, Vanderley Flores, informó que la víctima falleció tras ser trasladada al hospital, donde los médicos no lograron salvarle la vida. “Realizada la autopsia, el médico forense ha establecido como causa de la muerte un shock hipovolémico por hemorragia interna, laceración cardíaca y pulmonar y traumatismo torácico penetrante por arma blanca”, detalló la autoridad.

La audiencia de medidas cautelares se realizó la mañana de este martes, donde el juez determinó otorgar la detención domiciliaria a la acusada, pero con custodia policial permanente mientras avanzan las investigaciones.

Un hecho que llamó la atención de los investigadores fue el testimonio del hijo menor de la pareja, quien indicó a los efectivos dónde se encontraba escondido el arma utilizada. “Mientras se realizaba el registro del lugar del hecho, el menor levantó un cuchillo que estaba en la canastilla de una bicicleta, señalando que ese fue el arma con la que se victimó a su padre”, informó Flores.

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Colcapirhua asumió el acompañamiento psicológico del menor, mientras la Fiscalía continúa con las pericias para determinar las circunstancias exactas del crimen.

