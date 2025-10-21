TEMAS DE HOY:
Comunidad

Sedes confirma 8 casos positivos de viruela del mono en Santa Cruz; dos pacientes están internados

Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud, informó que dos pacientes se encuentran internados debido a las complicaciones.

Charles Muñoz Flores

21/10/2025 11:48

Sedes confirma 8 nuevos casos de viruela del mono en Santa Cruz. (Foto: Andina)
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

En los últimos diez días, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) detectó ocho casos positivos de viruela del mono, de los cuales dos pacientes se encuentran internados debido a complicaciones en su estado de salud, mientras que seis cumplen aislamiento domiciliario entre 21 y 28 días, según informó el gerente de Epidemiología del Sedes, Carlos Hurtado.

Hurtado indicó la importancia de mantener medidas de prevención, especialmente en las relaciones sexuales, ya que el virus puede transmitirse por contacto directo con lesiones cutáneas o fluidos corporales. Recomendó el uso de preservativos para reducir el riesgo de contagio, así como evitar el contacto físico con personas que presenten erupciones sospechosas.

Noticia en desarrollo... 

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

