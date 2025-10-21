Sedes confirma 8 casos positivos de viruela del mono en Santa Cruz; dos pacientes están internados

En los últimos diez días, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) detectó ocho casos positivos de viruela del mono, de los cuales dos pacientes se encuentran internados debido a complicaciones en su estado de salud, mientras que seis cumplen aislamiento domiciliario entre 21 y 28 días, según informó el gerente de Epidemiología del Sedes, Carlos Hurtado.

Hurtado indicó la importancia de mantener medidas de prevención, especialmente en las relaciones sexuales, ya que el virus puede transmitirse por contacto directo con lesiones cutáneas o fluidos corporales. Recomendó el uso de preservativos para reducir el riesgo de contagio, así como evitar el contacto físico con personas que presenten erupciones sospechosas.

Noticia en desarrollo...

