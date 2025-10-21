Destituyen a la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, tras formalizar denuncia contra Evo

La exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, confirmó este martes su alejamiento del cargo tras recibir su memorándum de agradecimiento de servicios, destacando que se trata de un procedimiento administrativo y que asume su salida con serenidad y satisfacción por el trabajo realizado durante su gestión.

“Es una información que me acaba de llegar, yo lo veo como un hecho aislado. Recién me llegó mi memorándum de agradecimiento de servicios a las 9:36, ya hemos firmado el memorándum y estamos entregando el despacho”, informó Gutiérrez.

La exfiscal aprovechó la ocasión para agradecer al Ministerio Público, a sus colegas y al equipo de trabajo con el que gestionó diversos procesos judiciales en el departamento, resaltando que durante su administración se logró resolver de manera oportuna un importante número de causas penales.

“Yo me voy tranquila, con la cabeza en alto. Mi compromiso siempre fue trabajar por la sociedad y por la justicia. Me voy contenta, feliz, por haber servido a los sectores más vulnerables”, expresó.

Consultada sobre si su salida podría estar vinculada con la acusación formal presentada contra el expresidente Evo Morales, Gutiérrez descartó esa posibilidad. “No creo que esa haya sido la causal de mi destitución”, señaló.

