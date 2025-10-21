TEMAS DE HOY:
Medrano anuncia el despido de funcionarios “fantasmas” en el Concejo Municipal cruceño

Medrano informó que se identificó la presencia de 370 funcionarios, cuando en gestiones anteriores el registro era de aproximadamente 200 trabajadores.

Miguel Ángel Roca Villamontes

21/10/2025 11:27

El presidente del Concejo Municipal, Juan Carlos Medrano, anunció el despido de 50 funcionarios supernumerarios que, según una verificación interna, no cumplen funciones efectivas en el legislativo municipal.

“Como primera medida vamos a recortar la cantidad de personal de este Concejo Municipal. El Concejo maneja cerca de Bs 5,5 millones por mes, y hay oficinas con más de 10 personas donde solo dos trabajan y ocho calientan asientos”, señaló la autoridad.

El presidente del Concejo adelantó que se lanzará una convocatoria pública para que profesionales de la ciudad puedan postularse a los nuevos cargos, con el objetivo de transparentar la gestión administrativa.

Asimismo, indicó que convocará a las bancadas de las fuerzas políticas para informar sobre la medida y que se iniciarán procesos internos contra los funcionarios “fantasma” detectados.

Medrano añadió que se encontró una parálisis administrativa en varias áreas del Concejo: correspondencias sin atender desde hace cuatro meses, además de audiencias públicas pendientes desde 2023.

Vamos a reactivar la atención a los vecinos y hasta diciembre queremos tener todas las lecturas y trámites pendientes al día”, aseguró.

