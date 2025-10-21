Evo Morales irá a juicio por trata y tráfico de personas

Antes de concluir sus funciones, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que el Ministerio Público presentó la acusación formal en contra del expresidente Evo Morales y de Idelsa Pozo, dentro del proceso por el delito de trata y tráfico agravado, tras más de un año de investigación.

“El día de ayer el Ministerio Público, después de haber valorado toda la prueba que se encuentra en el cuaderno de investigaciones dentro del caso de trata y tráfico agravado, donde los principales acusados son Evo Morales y la señora Idelsa Pozo, ha presentado la acusación en contra de estas dos personas. Ahora estaremos a la espera de lo que establece el procedimiento penal para que el juez analice todo esto y lo remita al tribunal correspondiente para el señalamiento del juicio”, explicó Gutiérrez en conferencia de prensa.

La fiscal detalló que el caso se inició el año pasado y que la acusación formal presentada contiene 18 cuerpos de pruebas documentales, periciales y testimoniales, que fueron debidamente valoradas y adjuntadas al expediente judicial.

Gutiérrez destacó que la investigación fue conducida con rigurosidad técnica y respeto a las garantías procesales, y remarcó que la presentación de la acusación responde al cumplimiento estricto de los plazos y procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Penal.

