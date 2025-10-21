¡Protégete del sol! ¿Hasta cuánto subirá el termómetro este martes en Santa Cruz?: el pronóstico completo

Santa Cruz vivirá este martes una jornada marcada por el predominio de vientos del norte y un notable ascenso en las temperaturas, con una mínima de 20°C y una máxima de 33°C, según informó el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el Señor del Clima.

“Este martes se consolidan los vientos del norte, incidiendo en un aumento sustancial de las temperaturas. Habrá cielos totalmente despejados, lo que implica que los rayos ultravioletas impacten directamente la piel o la vista”, señaló el Señor del Clima, quien recomendó precaución especialmente a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades de base.

El agrometeorólogo sugirió evitar la exposición al sol entre las 11:00 y las 15:00 horas, los momentos de mayor radiación. Asimismo, destacó la importancia de un uso responsable de la energía eléctrica ante el aumento del calor:

“Es recomendable, sobre todo en esta coyuntura de crisis económica, programar el aire acondicionado en 24°C. Eso permitirá mantener un ambiente confortable sin elevar el consumo ni la tarifa”, indicó Alpire.

Calor en aumento durante la semana

A partir del martes 21 ingresarán corrientes cálidas del norte, que se intensificarán hasta el viernes 24, provocando un incremento sustancial en las temperaturas máximas en todo el departamento.

Los pronósticos apuntan a los siguientes valores:

Andrés Ibáñez y Norte Integrado: 34°C

Valles cruceños: 30°C

Cordillera: 37°C

Chiquitania: 38°C

Aunque se esperan probables lluvias durante el fin de semana, el resto de la semana estará caracterizado por cielos despejados a parcialmente cubiertos y vientos intensos del norte, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h en varias provincias.

Panorama provincial

Andrés Ibáñez y Norte Integrado: Mínima de 19°C y máxima de 34°C; ráfagas de más de 60 km/h desde el viernes.

Valles cruceños: Mínima de 8°C y máxima de 30°C; vientos de hasta 50 km/h.

Cordillera: Mínima de 10°C y máxima de 37°C; ráfagas de hasta 70 km/h en Charagua y Cabezas.

Chiquitania: Mínima de 18°C y máxima de 38°C; vientos del norte superiores a 60 km/h desde el viernes.

Precauciones ante la radiación

El cielo despejado favorecerá la intensa radiación UV, por lo que se recomienda el uso de bloqueador solar, sombrero, lentes oscuros y ropa ligera, así como una adecuada hidratación.

Con el calor en aumento y la radiación al máximo, Santa Cruz enfrenta una semana donde la prevención y el consumo responsable de energía serán las claves para enfrentar las altas temperaturas sin afectar la salud ni el bolsillo.

