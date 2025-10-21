A punto de concluir el cómputo en Cochabamba: solo seis actas del Tipnis quedan pendientes

El centro de cómputo en Tiquipaya vive horas decisivas. El Tribunal Electoral Departamental (TED) reportó un avance del 97.95% en el cómputo oficial, con 6.216 actas procesadas de un total de 6.346. Solo restan seis actas provenientes del Tipnis, cuya llegada se retrasó debido a trabajos de refacción en la carretera.

“Tenemos un reporte tentativo de que las maletas llegarán a partir de las 6 de la tarde”, informó la presidenta del Tribunal Electoral Departamental. Añadió que se está coordinando con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para dar prioridad al paso del material electoral y garantizar la conclusión del cómputo en las próximas horas.

Hasta el momento, los resultados preliminares otorgan al PDC un 61.09% de los votos y a Libre un 38.91%. Se registraron 8.397 votos blancos y 69.499 nulos, con un total de 1.231.695 votos emitidos.

La autoridad electoral precisó que el trabajo avanza con normalidad y que el retraso solo obedece a factores logísticos. “Estamos en la etapa final del proceso. El cómputo se desarrolla con tranquilidad y transparencia”, aseguró.

Por ahora, la sala plena declaró un cuarto intermedio mientras se aguarda el arribo del material desde el Tími. Si no surgen más contratiempos, se prevé que el 100% del cómputo quede concluido esta misma jornada.

