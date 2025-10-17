Meta, la empresa matriz de Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp, ha lanzado una advertencia a miles de millones de usuarios: la aplicación de Messenger para computadoras (PC y Mac) está a punto de ser desactivada. La compañía está instando a los usuarios a tomar medidas para asegurar su historial de conversaciones antes de que las apps dejen de funcionar.

El cierre afecta a las versiones dedicadas de Messenger para Windows y Mac, que dejarán de ser funcionales a mediados de diciembre, según informa The Sun.

¿Qué está pasando y a quién afecta?

Meta emitió un comunicado indicando que la aplicación de escritorio de Messenger está siendo "descontinuada" (deprecated).

¿Qué cierra? La aplicación dedicada de Messenger para computadoras (Mac y Windows).

¿Qué NO cierra? La versión móvil de Messenger (para celulares) y el sitio web de Messenger (Messenger.com) no se verán afectados. Podrás seguir chateando con normalidad desde tu teléfono o navegando en tu computadora.

La compañía comenzará a notificar a los usuarios de las apps de escritorio mediante una alerta pop-up que les dará un plazo de 60 días para transicionar. Una vez finalizado ese período, la aplicación será bloqueada y dejará de funcionar.

"Les recomendamos que eliminen la aplicación, ya que ya no será utilizable", indicó Meta.

Aunque la empresa no ha dado una razón oficial para el cierre, la decisión se atribuye a la falta de uso, dado que la mayoría de los usuarios de computadoras se comunican directamente a través del sitio web de Facebook o Messenger.com.

Meta cierra la aplicación de Messenger en millones de dispositivos. Crédito: Meta

Cómo guardar tu historial de chats antes del cierre

Si eres usuario de la aplicación de escritorio, es crucial que asegures tu historial de conversaciones. Meta explicó que tu historial se guardará solo si activas el Almacenamiento Seguro.

Sigue estos sencillos pasos para asegurar tus chats desde la aplicación de escritorio antes de que cierre:

Ve al ícono de Configuración (una rueda dentada ⚙️) ubicado sobre tu foto de perfil. Selecciona Privacidad y seguridad. Ingresa a Chats cifrados de extremo a extremo. Selecciona Almacenamiento de mensajes. Asegúrate de activar el Almacenamiento Seguro y configura un PIN o código.

Meta asegura que, una vez que te mudes al sitio web de Facebook o Messenger.com, tu historial de chats estará disponible en todas tus plataformas, siempre y cuando hayas completado este paso.

Los usuarios que usen Messenger sin una cuenta de Facebook serán redirigidos a la página de Messenger.com, donde podrán iniciar sesión como siempre.

