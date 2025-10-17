¿Hasta qué hora habrá micros este sábado en Santa Cruz por las elecciones?

El transporte público en la ciudad de Santa Cruz operará este sábado 18 de octubre, hasta las 23:30, en cumplimiento del Auto de Buen Gobierno que rige por la jornada electoral del domingo. Así lo informó Segundo Ricaldi, dirigente del transporte público, quien pidió a la población tomar sus previsiones con anticipación.

Ricaldi solicitó además el apoyo de la Policía y de la Dirección de Tráfico y Transporte para garantizar el orden y la descongestión, especialmente en las zonas de mercados, donde se prevé alta afluencia de personas.

“Vamos a trabajar sin pasarnos de la medianoche y pedimos a Tráfico y Transporte, así como a la Policía, que colaboren en la descongestión”, expresó.

Indicó que el servicio será relativamente normal, aunque advirtió que actualmente solo el 50% de las unidades está operando debido a la escasez d

“No hay diésel, persisten las colas”, lamentó el dirigente, asegurando que pese a las limitaciones, el sector hará esfuerzos para cubrir las necesidades de los usuarios. “Va a haber transporte hasta las 11:30 de la noche”, remarcó.

La restricción de circulación posterior a ese horario responde al Auto de Buen Gobierno, norma que establece límites a la movilidad y otras actividades para garantizar el desarrollo pacífico de la jornada electoral del domingo 19 de octubre.

