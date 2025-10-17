TEMAS DE HOY:
¿Hasta qué hora habrá micros este sábado en Santa Cruz por las elecciones?

Dirigentes del transporte anunciaron ajustes en el servicio por la jornada electoral y pidieron coordinación con autoridades para evitar el desorden en puntos críticos de la ciudad.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

17/10/2025 8:58

Santa Cruz, Bolivia

El transporte público en la ciudad de Santa Cruz operará este sábado 18 de octubre, hasta las 23:30, en cumplimiento del Auto de Buen Gobierno que rige por la jornada electoral del domingo. Así lo informó Segundo Ricaldi, dirigente del transporte público, quien pidió a la población tomar sus previsiones con anticipación.

Ricaldi solicitó además el apoyo de la Policía y de la Dirección de Tráfico y Transporte para garantizar el orden y la descongestión, especialmente en las zonas de mercados, donde se prevé alta afluencia de personas.

“Vamos a trabajar sin pasarnos de la medianoche y pedimos a Tráfico y Transporte, así como a la Policía, que colaboren en la descongestión”, expresó.

Indicó que el servicio será relativamente normal, aunque advirtió que actualmente solo el 50% de las unidades está operando debido a la escasez d

“No hay diésel, persisten las colas”, lamentó el dirigente, asegurando que pese a las limitaciones, el sector hará esfuerzos para cubrir las necesidades de los usuarios. “Va a haber transporte hasta las 11:30 de la noche”, remarcó.

La restricción de circulación posterior a ese horario responde al Auto de Buen Gobierno, norma que establece límites a la movilidad y otras actividades para garantizar el desarrollo pacífico de la jornada electoral del domingo 19 de octubre.

 

