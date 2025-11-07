Una fuerte discusión en un local de comida rápida en Buena Vista Township, Estados Unidos, terminó con una gerente quemada luego de que una clienta le arrojara café hirviendo en medio de un reclamo por reembolso.

Según reportes policiales, la mujer llegó al lugar exigiendo la devolución del dinero por dos sándwiches y se mostró irritada por la supuesta larga espera.

La gerente intentó calmar la situación ofreciéndole café caliente mientras revisaban su solicitud, pero la conversación se volvió cada vez más tensa.

La clienta tomó el café y se lo arrojó por la espalda. La trabajadora gritó inmediatamente debido a las quemaduras sufridas en la zona lumbar y el brazo izquierdo.

La afectada fue atendida por personal médico y posteriormente trasladada a un centro de salud para una evaluación más completa. La policía investiga el hecho y busca determinar posibles cargos contra la agresora.

El video fue captado por clientes del lugar y tras publicarlo se viralizó de manera inmediata, generando indignación ante el accionar violento de la cliente.

