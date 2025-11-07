TEMAS DE HOY:
Fuga de gas Avasallamientos Robo en discotecas

26ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Mujer arroja café hirviendo a gerente tras una discusión en un local de comida rápida

En el video se observa a la mujer visiblemente molesta; tras la demora en la atención, terminó atacando a la trabajadora al no obtener la respuesta que esperaba. El hecho causó indignación.

Jhovana Cahuasa

06/11/2025 20:23

Foto: Captura de video
Estados Unidos

Escuchar esta nota

Una fuerte discusión en un local de comida rápida en Buena Vista Township, Estados Unidos, terminó con una gerente quemada luego de que una clienta le arrojara café hirviendo en medio de un reclamo por reembolso.

Según reportes policiales, la mujer llegó al lugar exigiendo la devolución del dinero por dos sándwiches y se mostró irritada por la supuesta larga espera.

La gerente intentó calmar la situación ofreciéndole café caliente mientras revisaban su solicitud, pero la conversación se volvió cada vez más tensa.

La clienta tomó el café y se lo arrojó por la espalda. La trabajadora gritó inmediatamente debido a las quemaduras sufridas en la zona lumbar y el brazo izquierdo.

La afectada fue atendida por personal médico y posteriormente trasladada a un centro de salud para una evaluación más completa. La policía investiga el hecho y busca determinar posibles cargos contra la agresora.

El video fue captado por clientes del lugar y tras publicarlo se viralizó de manera inmediata, generando indignación ante el accionar violento de la cliente.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD