TEMAS DE HOY:
Inseguridad Feria de Alasita

29ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

¿Qué porcentaje de quienes pretenden votar por Rodrigo, pueden cambiar de decisión?

La Gran Encuesta Nacional de Red Uno, rumbo a la segunda vuelta del 19 de octubre, también consultó si los ciudadanos ya tienen su decisión tomada o si puede variar ¿Qué dijeron los consultados?

Red Uno de Bolivia

10/10/2025 23:14

Escuchar esta nota

Del total de ciudadanos consultados que pretende votar por Rodrigo Paz, el 75,5% está totalmente decidido, según la Gran Encuesta Nacional de Red Uno.

Es decir, todavía hay un 24,5% de personas que tiene la intención de votar por él, aún pueden cambiar su decisión.

Por otra parte, de los que pretenden votar en Blanco, el 47,6% ya tiene esa decisión tomada y el 24,5% puede cambiar.

Mientras que de los que pretenden votar Nulo, el 59,1% ya está completamente seguro, mientras que el 40,9%, puede cambiar de decisión.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Uno decide

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Uno decide

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD