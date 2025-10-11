¿Qué porcentaje de quienes pretenden votar por Rodrigo, pueden cambiar de decisión?

Del total de ciudadanos consultados que pretende votar por Rodrigo Paz, el 75,5% está totalmente decidido, según la Gran Encuesta Nacional de Red Uno.

Es decir, todavía hay un 24,5% de personas que tiene la intención de votar por él, aún pueden cambiar su decisión.

Por otra parte, de los que pretenden votar en Blanco, el 47,6% ya tiene esa decisión tomada y el 24,5% puede cambiar.

Mientras que de los que pretenden votar Nulo, el 59,1% ya está completamente seguro, mientras que el 40,9%, puede cambiar de decisión.

Mira la programación en Red Uno Play