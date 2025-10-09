"QEPD, Miguel": Messi despide a Russo, el fallecido DT de Boca

Lionel Messi, capitán de la selección argentina de fútbol, despidió este jueves a través de sus redes sociales a Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors fallecido el miércoles a los 69 años.

"QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana", escribió el futbolista del Inter Miami a través de la red social Instagram.

El saludo de Messi sigue al de varias figuras y referentes del fútbol internacional, incluido el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien a través de la misma plataforma lamentó "profundamente" el fallecimiento de Russo y lo describió como "un hombre de fútbol que dio todo por el deporte que tanto amó".

"Más allá de todos sus títulos, nos quedan su impresionante fortaleza y espíritu de lucha", añadió Infantino.

En Argentina, además de un sinfín de mensajes del mundo del deporte, también lo despidieron figuras de la cultura y el deporte, entre ellos el expresidente Mauricio Macri (2015-2019).

"Como todos los amantes del fútbol hoy, despido con respeto y admiración a Miguel Ángel Russo como jugador, director técnico, persona y profesional. Agradezco el tiempo que compartimos en 2007, cuando cumplió su gran anhelo de llegar al club. Mis condolencias a sus familiares y amigos", escribió Macri, quien fuera presidente de Boca Juniors entre 1995 y 2008.

En señal de duelo por la muerte de 'Miguelo', que dirigió a nueve clubes en su país durante 30 años de trayectoria, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió que todos los partidos que se disputen entre este jueves y el próximo día domingo, tanto en Primera División como en el resto de categorías, comenzarán con un minuto de silencio en su honor.

Russo enfrentaba desde 2017 un cáncer de próstata, al que se le sumó luego el de vejiga. Se encontraba en licencia médica desde finales de septiembre, bajo cuidados especiales en su domicilio.

