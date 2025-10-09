Juan Manuel Peña sobre La Verde: “La ilusión mundialista no debe tapar la visión a futuro”

El exfutbolista Juan Manuel Peña, referente histórico de la selección boliviana que clasificó al Mundial de 1994, expresó su deseo de ver a Bolivia clasificada a la próxima cita intercontinental de selecciones, aunque pidió moderar las expectativas y mantener la visión a largo plazo. En una entrevista concedida al programa El Mañanero de la Red Uno, el exdefensor señaló que el actual proceso requiere tiempo, trabajo y continuidad.

“Todos nos ilusionamos con la selección, todos queremos que se clasifique, estamos a una instancia que hace tiempo no se llegaba, pero hay que tener los pies sobre la tierra. Este es un proyecto a mediano y largo plazo”, afirmó Peña.

El exjugador del Villarreal y del Real Valladolid remarcó que los avances de La Verde no dependen únicamente de la Federación Boliviana de Fútbol, sino también del compromiso de los clubes.

“Creo que el 80 por ciento del problema está en los clubes. Muchos están en deudas con los jugadores profesionales y casi el 70 por ciento no invierte en las divisiones menores. Por eso, la norma del Sub-20 o Sub-23 ayuda, pero no es suficiente para lo que se pretende con la selección”, advirtió.

Peña valoró la entrega de los jóvenes que hoy defienden la camiseta nacional, aunque reconoció que el rendimiento fuera del país sigue siendo una tarea pendiente.

“El tiempo que han tenido los chicos para jugar, sobre todo los internacionales, los ha fortalecido. Sin embargo, fuera de casa no hemos sumado muchos puntos”, señaló.

Finalmente, el exdefensor insistió en que la ilusión no debe opacar la planificación a futuro.

“La ilusión no se tiene que perder, pero tampoco debe tapar la visión de lo que se quiere como selección. Antes había una base fuerte de jugadores formados, hoy muchos no compiten en ligas grandes, aunque se están logrando cosas interesantes. Ojalá se mantenga este camino”, concluyó.

