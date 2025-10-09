Casa de Vinicius se incendia mientras él se encuentra con la selección de Brasil

Los servicios de emergenccia sofocaron este viernes un pequeño incendio en la vivienda del futbolista del Real Madrid, Vinícius Junior, ubicado en la zona de La Moraleja, un barrio de la localidad madrileña de Alcobendas, y en la que no había nadie, según ha informado Telemadrid.

Por su parte, fuentes de Emergencias Comunidad de Madrid-112 han indicado a EFE que la llamada para alertar del incendio se ha recibido en torno a las doce por un fuego en un chalet en La Moraleja, pero no han precisado a quien pertenecía.

Hasta allí se ha desplazado dos dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid que han comprobado que el incendio se había producido en el sótano donde el jugador tiene una sauna y gimnasio.

Antes de la llegada de los bomberos, agentes de la Policía Local ya habían apagado las llamas con un extintor.

El fuego solo ha afectado a esa estancia del chalet, aunque el humo ha salido por el hueco de la escalera y ha afectado a otras zonas, que ya han sido ventiladas por los bomberos.

Vinícius Junior está en Brasil concentrado con la selección de su país.

