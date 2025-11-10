(Imágenes sensibles) Difunden video del asesinato de un empresario y su acompañante en Guatemala

Un ataque armado en el departamento de Chimaltenango, Guatemala, resultó en la muerte de un prominente empresario y figura política local, Elías Ramírez Andrés, y de una mujer que lo acompañaba. Imágenes de videovigilancia han documentado el momento exacto del crimen, lo que generó conmoción en el ámbito político y empresarial del país.

El trágico suceso ocurrió el sábado 8 de noviembre, cerca del parque central del municipio de Parramos, Chimaltenango. Las víctimas fueron identificadas como José Elías Ramírez Andrés, de 53 años, excandidato a alcalde de El Tejar, y Ana Delfina Andrés Grande, de 38 años, según informa el portal Prensa Libre.

Según informes de la Policía Nacional Civil (PNC), el ataque fue perpetrado por un comando de cinco individuos armados mientras las víctimas caminaban frente a una farmacia local. Ambos murieron en el lugar. En la escena del crimen se recuperaron 27 casquillos de bala, lo que subraya la naturaleza violenta del ataque.

Las imágenes clave

El video de las cámaras de seguridad, solicitado por la PNC para la investigación, ofrece un testimonio visual escalofriante del asalto: Se observa una camioneta de color azul oscuro estacionada frente a la farmacia. Luego, cinco hombres descienden del vehículo. Los agresores vestían uniformes que dificultaron su identificación: pantalones negros, chalecos reflectantes de color naranja y cascos amarillos. Tras acribillar a Ramírez y Andrés Grande, los atacantes huyeron con dirección a Chimaltenango.

Las autoridades han acordonado la zona para preservar la escena, y el Ministerio Público (MP) inició formalmente la investigación el mismo día.

¿Quién era la víctima?

Elías Ramírez Andrés era una figura conocida en la región. Además de su rol como propietario de una constructora con contratos de obra pública en varias municipalidades y gobiernos anteriores (incluyendo una obra en el Hospital Roosevelt), tenía una activa carrera política. En las últimas elecciones, Ramírez Andrés fue candidato a alcalde de El Tejar por el partido Cabal, obteniendo el segundo lugar en la contienda.

Además, Ramírez había recibido amenazas de muerte antes del ataque. La sede de su partido político en El Tejar ya había sido blanco de un ataque armado el 14 de junio de 2023.

Una de las principales hipótesis manejadas por las autoridades es que el asesinato podría estar relacionado con rivalidades o disputas ligadas a su actividad empresarial o política. Hasta el momento, y a pesar del rastreo en la zona, los agresores no han sido localizados.

