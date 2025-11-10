El árbol de Navidad de Gubbio, considerado el más grande del mundo, se encenderá el 7 de diciembre en el Monte Ingino, en el corazón de Italia. Este coloso luminoso, registrado en el Libro Guinness de los Récords desde 1991, ocupa una superficie equivalente a 30 canchas de fútbol y se ha convertido en un símbolo mundial de paz y fraternidad.

El encargado de encender las luces será el comandante de la Orden de los Amerigo Vespucci, Nicasio Falica, en una ceremonia que marcará el inicio de las festividades navideñas en la región de Umbría.

Gubbio, una ciudad medieval situada en la provincia de Perugia, atesora una rica historia que se remonta a la Antigüedad. Desde 1981, su emblemático árbol se enciende cada año gracias al esfuerzo de los “alberaioli”, los voluntarios que dedican meses de trabajo a su instalación.

“Si hoy tenemos el Árbol, se lo debemos al esfuerzo de estos hombres”, destacó el alcalde de Gubbio, Vittorio Fiorucci, quien subrayó además que el proyecto es sostenible, ya que la estructura se compone íntegramente de luces LED.

El árbol culmina con una estrella que adorna la Basílica de Sant’Ubaldo, patrón de la ciudad, y su construcción encarna el lema atribuido a Leonardo da Vinci —y adoptado por Américo Vespucio—: “No es para los que empiezan, sino para los que perseveran.”

El alcalde recordó que el encendido de este gigante luminoso tiene un alto valor simbólico como mensaje de alegría y renacimiento.

Durante las fiestas, Gubbio ofrecerá además otras atracciones, como un belén a tamaño natural en el barrio de San Martino, que completa la atmósfera mágica de una de las celebraciones navideñas más emblemáticas de Italia.

Imagen captura RR.SS.

